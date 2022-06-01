Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:08

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arası yine bozuldu. Eski eşler arası sular bir türlü durulmuyor. Çiftin arası bakın bu kez neden gerildi…