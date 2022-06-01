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Haberler Galeri Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:08

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arası yine bozuldu. Eski eşler arası sular bir türlü durulmuyor. Çiftin arası bakın bu kez neden gerildi…

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisine tahsis ettiği aracını geri istemesiyle küplere binmiş ve karşı dava açmıştı. Deniz; farklı suçlardan yaklaşık 200 bin TL trafik cezası yiyen Aktan'dan aracı "Beni zarara uğrattı" gerekçesiyle geri almak istedi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

Özcan Deniz, kendi üstüne olan ancak Feyza Aktan'ın kullandığı aracı geri almış ve ikili bu nedenden dolayı da mahkemelik olmuştu.

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

HEPSİNİN ÖDEMESİNİ YAPTI

Takvim'in haberine göre, Deniz Aktan'ın 2018'den beri kullandığı araç nedeniyle kendisine gelen trafik cezalarını görünce büyük şok yaşadı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

Feyza Aktan'ın kullandığı araca yanlış park, ters yola girme, kırmızı ışık ve hız limitlerini aşma gibi nedenlerle 200 Bin TL'ye yakın trafik cezası kesilmiş. 200 bin TL'yi ödeyen Özcan Deniz, dekontu da "Beni zarara uğrattı" diyerek mahkemeye delil olarak sunmuş.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Eski eşine acımadı cezayı kesti!

FEYZA, ETEĞİNDEKİ TÜM TAŞLARI DÖKTÜ

Özcan Deniz'le kısa süreli bir evlilik yaşayan ve olaylı bir şekilde boşanan Feyza Aktan, bu süreçte yaşadıklarını tek tek anlattı. Deniz'in oğlu Kuzey'i almak için açtığı velayet davasını kazanan Aktan, 2. Sayfa programına içini döktü. Deniz'in kendisini hem yargı önünde hem de sosyal medyada zor durumda bıraktığını söyleyen Aktan, "Gücü karşısında çıplak kaldım" ifadelerini kullandı.

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