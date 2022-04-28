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Haberler Galeri Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz'den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı
Giriş Tarihi: 28.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:04

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz'den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti. İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar'da stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum" yanıtını verdi. Peki; Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? İşte tüm ayrıntılar…

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz’den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

Özcan Deniz'den evlenme teklifi alan Samar Dadgar, stant açtığı TOG Bazar etkinliğinde tektaşıyla dikkat çekti.

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz’den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

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Hürriyet'in haberine göre; Bir süredir Özcan Deniz'le aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar'da stant açtı.

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Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz’den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok" yanıtını verdi.

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz’den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

TARZINI BEĞENİYORUM

Samar Dadgar'a Özcan Deniz'le çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. "Çok güzel geçti.

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz’den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

'Asmalı Konak'ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim, çünkü yükseklik korkum var" diyen genç modacı, sevgilisinin tarzını nasıl bulduğu sorusunu da şöyle yanıtladı:

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