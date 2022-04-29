Giriş Tarihi: 29.04.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 06:14

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti. İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar'da stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum" yanıtını verdi. Peki; Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? İşte tüm ayrıntılar…