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Haberler Galeri Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:40

sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Eski eşi ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor. 49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük modacı ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurdu. 26 yaşındaki Samar Dadgar'ın fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını haykıran Özcan Deniz'e genç sevgilisinden yanıt gecikmedi. Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar'ın kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Güzelliğiyle de dikkat çeken Samar Dadgar oldukça merak edildi. İşte Özcan Deniz'in genç sevgilisine ...

Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Eski eşi ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor.

Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

49 yaşındaki kendisinden 23 yaş küçük modacı ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurdu.

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Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

26 yaşındaki 'ın fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını haykıran 'e genç sevgilisinden yanıt gecikmedi.

Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

İşte 'in genç sevgilisine ...

Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…"

Özcan Deniz İranlı sevgilisine aşkını haykırdı! Özcan Deniz'in 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

SAMAR DADGAR YANIT VERDİ

Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim…"

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