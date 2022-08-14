Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:51

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey dünyaya geldi. Ancak Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in mutlulukları kısa sürdü. 15 aylık evliliğin ardından çift, boşandı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık oldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ise yeni bir aşka yelken açtı. Samar Dadgar ile birliktelik yaşayan Deniz, şimdilerde oğlu ve sevgilisiyle tatilde. Dadgar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar!