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Haberler Galeri Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:51

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey dünyaya geldi. Ancak Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in mutlulukları kısa sürdü. 15 aylık evliliğin ardından çift, boşandı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık oldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ise yeni bir aşka yelken açtı. Samar Dadgar ile birliktelik yaşayan Deniz, şimdilerde oğlu ve sevgilisiyle tatilde. Dadgar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar!

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında dünyaevine girdi.

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Bu evliliğinden bir de oğulları olan çiftin evliliği olaylı şekilde sona ermişti.

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Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Sorunlu bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

Şimdilerde ise Özcan Deniz, Samar Dadgar ile yeni bir ilişkiye başladı.

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ve oğluyla birlikte tatilde! Samar Dadgar Özcan Deniz’le tekneden fotoğraf paylaştı!

ÖZCAN DENİZ SEVGİLİSİ VE OĞLUNU ALARAK TATİLE ÇIKTI!

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, Deniz'in oğlu Kuzey'i de alarak tatile çıktı.

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