Giriş Tarihi: 29.04.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 23:05

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz ateş püskürdü: Zalimlik bu sene de sahnelendi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşadı. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ünlü şarkıcı, davadan beraat etmiş ve Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Deniz, oğlu Kuzey'in önceki doğum günlerinde olduğu gibi bu sene de oğlunun kendisine gösterilmediğini belirtti. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan eski eşine açtı ağzını yumdu gözünü. Şarkıcı paylaşımında, "Normalde 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim… " ifadelerini kullandı. İşte Özcan Deniz'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!