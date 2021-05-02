Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Özcan Deniz'in ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın anlaşması üzerine üç yaşındaki oğlu Kuzey, doğum gününü Deniz'in evinde geçirecekti. Ancak oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyleyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündeme geldi. Özcan Deniz oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Deniz, 'Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü' dedi. Peki Medea kompleksi nedir? İşte ayrıntılar...