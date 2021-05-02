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Haberler Galeri Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 11:09

'den eski eşi hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Eski eşler ile arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Özcan Deniz'in ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın anlaşması üzerine üç yaşındaki oğlu Kuzey, doğum gününü Deniz'in evinde geçirecekti. Ancak oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyleyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündeme geldi. Özcan Deniz oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Deniz, 'Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü' dedi. Peki Medea kompleksi nedir? İşte ayrıntılar...

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Eski eşler ile arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Özcan Deniz'in ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Ünlü sanatçı ve eski eşi 'ın velayet savaşı devam ediyor.

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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Geçtiğimiz günlerde ve 'ın anlaşması üzerine üç yaşındaki oğlu Kuzey, doğum gününü Deniz'in evinde geçirecekti. Ancak oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyleyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündeme geldi.

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası! Özcan Deniz'in oğlu tehlikede mi? Medea kompleksi nedir?

oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği 'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Deniz, 'Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü' dedi. Peki Medea kompleksi nedir? İşte ayrıntılar...

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