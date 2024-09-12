Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:03
Özcan Deniz'in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın,görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı kavga Deniz Ailesi'ni karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda hakkında sert açıklamalar yapınca ailesiyle arası açılmıştı. Kavgayı medyadan takip eden emlakçılar, bu krizi fırsata çevirmek için harekete geçti. Sanatçının iki yıl önce ailesiyle birlikte oturmak için aldığı sitedeki evleri kiraya vermek ya da satmak isteyen emlakçılar, sürekli aramaya başladı.