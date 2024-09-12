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Haberler Galeri Özcan Deniz'in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?
Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:03

Özcan Deniz'in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın,görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı kavga Deniz Ailesi'ni karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda hakkında sert açıklamalar yapınca ailesiyle arası açılmıştı. Kavgayı medyadan takip eden emlakçılar, bu krizi fırsata çevirmek için harekete geçti. Sanatçının iki yıl önce ailesiyle birlikte oturmak için aldığı sitedeki evleri kiraya vermek ya da satmak isteyen emlakçılar, sürekli aramaya başladı.

ÖMER KARAHAN
Özcan Deniz’in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Ailesiyle problem yaşayan Özcan Deniz'in kardeşleri ile olan kavgası günlerdir magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini koruyor.

Özcan Deniz’in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Eşi Samar Dadgar'ın safında yer alıp kardeşlerine kılıç çeken Özcan Deniz, ailesini sildiğini açıklamıştı.

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Özcan Deniz’in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Bir tarafta böylesine bir aile dramı yaşanırken öte yandan ilginç bir gelişme yaşandı.

Özcan Deniz’in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Şöyle ki; iki yıl önce Özcan Deniz; Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin bir arada yaşaması için site satın almıştı. Her bir villaya 30 milyon lira ödeyip villalarının tadilatını yürütüyordu.

Özcan Deniz’in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?

Aile böylesine bir parçalanma yaşayınca bölgedeki emlakçılar harekete geçti. Özcan Deniz'i arayıp ulaşmak isteyen emlakçılar villaların satışını yapabilmek için yarış içerisine girdi.

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