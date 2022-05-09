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Haberler Galeri Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! "Bu diğerinden beter" demişti...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:54

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! "Bu diğerinden beter" demişti...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy'de bir güzellik merkezi açtı. Mekân açılışına Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz de katıldı. Anne Deniz, Feyza Aktan'la boşanma süreci olaylı bir şekilde devam eden oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kimse gözyaşı dökmesin ama bunların hepsini kaldırmak zor, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler" diyen Kadriye Deniz, oğlunun İranlı Samar Dadgar ile ilişkisi hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi…

GÖKHAN GÖKDUMAN
Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! Bu diğerinden beter demişti...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! Bu diğerinden beter demişti...

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar hakkındaki açıklamaları magazin kulislerini çalkaladı... Özcan Deniz'in genç sevgilisi annesinden veto mu yedi?

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Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! Bu diğerinden beter demişti...

EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! Bu diğerinden beter demişti...

Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" demişti.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den zehir zemberek sözler! Bu diğerinden beter demişti...

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

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