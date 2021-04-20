Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü görüntüler sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet sahnelerini konuşuyor. Son yıllarda şarkıcılığından çok oyunculuk ve yönetmenlik işleriyle gündeme gelen Özcan Deniz mahkemelik olduğu eski eşi Feyza Aktan'la birlikte karantina döneminde Senkron adında bir dizi çekmişti. Özcan Deniz'in dizisi görücüye çıkınca şiddet sahneleri de gündem oldu. Pandemi sürecinde aralarındaki buzları eriten çift karantinayı birlikte geçirmişti. Şimdilerde mahkemelik olan Feyza Aktan ile Özcan Deniz şiddet iddialarıyla çok konuşulmuştu. Özcan Deniz'in Senkron dizi ile özel hayatındaki çalkantıların benzerlik gösterdiği yorumları yapıldı...