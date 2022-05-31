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Haberler Galeri Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın şiddet davasında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:31

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın şiddet davasında yeni gelişme

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak boşanma davası açmıştı. Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çift barışmıştı. Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Adliyede yüz yüze gelen çift arasındaki soğuk rüzgârlar esti. İşte detaylar...

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın şiddet davasında yeni gelişme

Eski futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı çifti, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçti. Bugün Mihriban Hurmacı'dan flaş bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Mihriban Hurmancı, eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini sosyal medyadan duyurdu. Ve Mihriban Hurmacı eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Son dönemde yaşadıkları kavgalarla gündeme gelen Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın şiddet davasında yeni gelişme

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması terleten Özer Hurmacı, 2015 senesinde hayatını Mihriban Hurmacı ile birleştirmişti. Özer Hurmacı eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasında bulunmuştu.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın şiddet davasında yeni gelişme

Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti. Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift, şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurmuştu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer" paylaşımında bulunmuştu.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın şiddet davasında yeni gelişme

Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini sosyal medyadan açıkladı.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın şiddet davasında yeni gelişme

Mihriban Hurmacı darp fotoğrafını sosyal medya hesabında " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer Hurmacı" notuyla paylaşmıştı.

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