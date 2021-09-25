Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

Aramızda en panik Gözde. Bir anda eli ayağına dolaştı. 'Neler oluyor?' diye sordu. Ben de 'Şu an tutuklanıyoruz. Çantada bir şey varmış' diye cevap verdim. Gözde, o an bayılmak üzere. 'Bir yanlışlık var' diye durumu anlatmaya çalışıyorum, Aslı da aynı şekilde. 'Biz o değiliz, valizlerimizde bir şey yok' diyoruz. Biz bu korkunç şakaya maruz kalırken Andaç ve Fadik uzaktan bizi izleyip gülüyorlarmış" dedi.