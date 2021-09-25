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Giriş Tarihi: 25.09.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 08:49

Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

Ünlü oyuncular Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan, New York seyahatlerinde unutulmaz bir olay yaşadı. Özge Özder, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen olayı şöyle anlattı: "Havaalanında bir polis yanımıza gelip 'Valizinizde bir madde var, sizi sorgulayacağız' dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Çok kötü olduk. Sonra iki arkadaşımızın uzaktan bize güldüğünü gördük. Meğer polisi tanıyorlarmış ve şaka yapmışlar."

MERVE YURTYAPAN
Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

Macera dolu bir seyahat! Olayın kahramanları; Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Gözde Kansu. Üçü de birbirinden ünlü oyuncu. Arkadaşlıkları yıllar öncesine dayanıyor.

Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

14 yıl önce rol aldıkları Dudaktan Kalbe dizisinden sonra çok iyi dost olan üçlü, o günden beri hiç ayrılmadı. Özel günlerini birlikte kutladılar, sık sık tatillerde bir araya geldiler. Tabii bu yıllara macera dolu anılar da sığdırdılar. Özellikle birlikte gittikleri New York'ta unutulmaz anılar yaşadılar. Kansu, geçtiğimiz yıllarda dil eğitimi için yurt dışına gitmeye karar verdi. Bu sırada yakın arkadaşları Özder ve Tandoğan da ona eşlik etmek istedi. Güzel oyuncular, hep birlikte yola koyuldular.

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Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

GÖZDE BAYILIYORDU

Üç güzel oyuncu, kendilerini bekleyen trajikomik olaylardan habersiz New York'a gitti. Havaalanına ayak basar basmaz da ilk olaylarını yaşadılar.

Kahkahalar eşliğinde hatırladıkları bu anıları Özder, şöyle anlatıyor: "Gözde, İngilizce eğitimi almak için 1.5 ay New York'ta kalacaktı. Aslı ve ben de gitmek istedik. Birlikte plan yaptık. Önce orada evde kalmak istemedik. Ancak başka insanlarla diyalog içinde olmak için yurtta kaldık. Valizlerimizi hazırlayıp yola koyulduk. Havaalanında da unutulmaz bir olay yaşadık."

Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

Arkadaşlarının kendilerine korkutucu bir şaka yaptığını söyleyen Özder, "Dudaktan Kalbe dizisindeki yönetmenimiz Andaç Haznedaroğlu ve diziden arkadaşımız Fadik Sevin Atasoy ile havalimanında karşılaştık. Bana selam verip ortadan kayboldular. Daha sonra biz valizlerimizi almak için bekliyorduk. Yanımızda bir polis belirdi. Kimliğini gösterdi. 'Valizinizde değişik bir madde var, sizi sorguya alacağız lütfen benimle gelir misiniz?' dedi.

Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

Aramızda en panik Gözde. Bir anda eli ayağına dolaştı. 'Neler oluyor?' diye sordu. Ben de 'Şu an tutuklanıyoruz. Çantada bir şey varmış' diye cevap verdim. Gözde, o an bayılmak üzere. 'Bir yanlışlık var' diye durumu anlatmaya çalışıyorum, Aslı da aynı şekilde. 'Biz o değiliz, valizlerimizde bir şey yok' diyoruz. Biz bu korkunç şakaya maruz kalırken Andaç ve Fadik uzaktan bizi izleyip gülüyorlarmış" dedi.

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