Özge Özder, Gözde Kansu ve Aslı Tandoğan unutulmaz bir olay yaşadı!

GÖZDE BAYILIYORDU
Üç güzel oyuncu, kendilerini bekleyen trajikomik olaylardan habersiz New York'a gitti. Havaalanına ayak basar basmaz da ilk olaylarını yaşadılar.
Kahkahalar eşliğinde hatırladıkları bu anıları Özder, şöyle anlatıyor: "Gözde, İngilizce eğitimi almak için 1.5 ay New York'ta kalacaktı. Aslı ve ben de gitmek istedik. Birlikte plan yaptık. Önce orada evde kalmak istemedik. Ancak başka insanlarla diyalog içinde olmak için yurtta kaldık. Valizlerimizi hazırlayıp yola koyulduk. Havaalanında da unutulmaz bir olay yaşadık."