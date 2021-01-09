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Özge Özpirinçci ve sevgilisi görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdiler

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı olan sevgilisi ile birlikte 'da tatil yapmaya devam ediyor. Ünlü çift, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bildi, kışın ortasında denize girdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 16:29
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdiler

34 yaşındaki oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi ile tatiline devam ediyor.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Pandemi nedeniyle bir süredir 'da yer alan Özge Özpirinçci ve , kış aylarında yaz havası yaşanan ilçede tatillerini sürdürüyor.

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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

İkili, dün güzel havayı fırsat bilip denize girdi. Oyuncu çift, bu anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

'da 8 Ocak Cuma günü hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olduğu öğrenildi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu söylemişti.

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