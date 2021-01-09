Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdi

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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk görenleri şaşırttı! Kışın ortasında denize girdiler
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı olan sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Bodrum'da tatil yapmaya devam ediyor. Ünlü çift, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bildi, kışın ortasında denize girdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, hayranlarını bir hayli şaşırttı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021
16:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
16:29
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