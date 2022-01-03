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Haberler Galeri Özge Özpirinçci'den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:32

Özge Özpirinçci'den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

Geçtiğimiz günlerde kızları Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, markette alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu annelikle ilgili "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah" diye konuştu. Özge Özpirinçci, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna "Uykusuz gecelerimiz var tabii olmaz mı? İşin tuzu biberi onlar" diye yanıt verdi. Ünlü oyuncuya, Berrak Tüzünataç'ın, bebeği babasına benzettiği hatırlatıldı. Özge Özpirinçci, "Evet Burak'a benziyordu ama şimdi bana döndü. Bakalım haftaya kime benzeyecek?" diye espri yapıp ekledi: "Ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun."

GÖKHAN GÖKDUMAN
Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar.

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Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncu annelikle ilgili "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah" diye konuştu.

Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

Özpirinçci, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna "Uykusuz gecelerimiz var tabii olmaz mı? İşin tuzu biberi onlar" diye yanıt verdi.

Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncuya, Berrak Tüzünataç'ın, bebeği babasına benzettiği hatırlatıldı. Özpirinçci, "Evet Burak'a benziyordu ama şimdi bana döndü.

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