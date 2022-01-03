Özge Özpirinçci’den dikkat çeken açıklama! Mercan bebek bakın kime benziyor!

Geçtiğimiz günlerde kızları Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, markette alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu annelikle ilgili "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah" diye konuştu. Özge Özpirinçci, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna "Uykusuz gecelerimiz var tabii olmaz mı? İşin tuzu biberi onlar" diye yanıt verdi. Ünlü oyuncuya, Berrak Tüzünataç'ın, bebeği babasına benzettiği hatırlatıldı. Özge Özpirinçci, "Evet Burak'a benziyordu ama şimdi bana döndü. Bakalım haftaya kime benzeyecek?" diye espri yapıp ekledi: "Ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun."