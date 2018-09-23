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’un ayakları yere basmıyor!

Giriş Tarihi: 23.09.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 18:40
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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!

Uzun bir aradan sonra aşk hayatına hızlı giriş yapan 'un ayakları yere basmıyor! Bankacı ni "Joe" diye çağırıyor…

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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!

Bir etkinliğine konuk olan , yeni bankacı Joaquim Lundholm'la ilgili soru yağmuruna tutuldu.

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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!

Ünlü manken "Benim mutluluğumu isteyen çok insan varmış, çok teşekkür ediyorum.

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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!

Uzun bir süre yalnız kalmak benim tercihimdi" dedi.

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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!

"KISACA JOE DEYİN!"

Ulusoy, Joaquim Lundholm'un isminin çok zor olmasından şikâyet edilince, "Arkadaşları kısaca 'Joe' diyor. Siz de öyle söylersiniz" diye ekledi.

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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!
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’un ayakları yere basmıyor!
Özge Ulusoy’un ayakları yere basmıyor!
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