Uzun bir aradan sonra aşk hayatına hızlı giriş yapan Özge Ulusoy'un ayakları yere basmıyor! Bankacı sevgilisini 'Joe' diye çağırıyor… Bir etkinliğine konuk olan Özge Ulusoy, yeni sevgilisi bankacı Joaquim Lundholm'la ilgili soru yağmuruna tutuldu. Ünlü manken 'Benim mutluluğumu isteyen çok insan varmış, çok teşekkür ediyorum. Uzun bir süre yalnız kalmak benim tercihimdi' dedi. 'KISACA JOE DEYİN!' Ulusoy, Joaquim Lundholm'un isminin çok zor olmasından şikâyet edilince, 'Arkadaşları kısaca 'Joe' diyor. Siz de öyle söylersiniz' diye ekledi.