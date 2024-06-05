Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:59
Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı
Yıllarca müzik hayatında marjinal duruşuyla adından söz ettiren Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Komşularının nereye gittiğini bilmediği ve merak ettiği Tekin'in şimdi nerede olduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…