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Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:59

Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Yıllarca müzik hayatında marjinal duruşuyla adından söz ettiren Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Komşularının nereye gittiğini bilmediği ve merak ettiği Tekin'in şimdi nerede olduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süre önce inzivaya çekilmişti. Muğla'nın Milas ilçesinin bir köyüne yerleşen Tekin, sosyal hayattan iyice kopmuştu.

Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Hatta son sosyal medya paylaşımını ise 28 Ağustos 2013'te yapmıştı.

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Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak yaşıyordu.

Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Önceki yıllarda Muğla'nın Milas ilçesindeki çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin'den hayranları uzun süredir haber alamıyordu.

Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu… Özlem Tekin nerede? Gerçek ortaya çıktı

Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirmişti.

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