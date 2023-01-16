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Haberler Galeri Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:21

Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu son olarak 'Balkan Ninnisi' dizisinde yer almıştı. 75 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Usta sanatçılar son olarak tatsız bir haberle gündem oldu. Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya 80 bin lira kaptırdı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Birlikte yarım asırı deviren usta oyuncular Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar çifti yaşadıkları olayla neye uğradıklarını şaşırdılar. Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Usta sanatçılar son olarak tatsız bir haberle gündem oldu.

Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya parayı kaptırdı. Özyağcılar çiftinin polis merkezine giderek ihbarda bulunduğu usta Yılmaz K. ise "Eşim hastalandı" diyerek kendisini savundu.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evlerinde tadilat yapmak isteyen ünlü çift, eskiden çalıştıkları yapı ustası Yılmaz K. ile iletişime geçti. Ünlü sanatçı ustayla boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin liraya anlaştı. İşe başlamak üzere 60 bin lira gönderdiği 46 yaşındaki Yılmaz K., bir süre sonra alınacak malzemeler için 20 bin lira daha talep etti. İstek üzerine genç adamın banka hesabına paraları gönderen ünlü sanatçı, bir süre sonra genç adamı arasa da ulaşamadı.

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Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

EŞİM HASTALANDI
İhbar sonra başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Yılmaz K., hastalanan eşinin hastanede tedavi gördüğü için işe başlayamadığını ifade etti. Parayı iade edeceğini ve artık işi yapmayacağını belirten Yılmaz K., eşinin gördüğü tedavi nedeniyle işini yapamadığını ve suçsuz olduğunu kaydetti. Soruşturma sürüyor.

Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, efsane filmler Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ile Herkesin gönlünü fethetmişti.

Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

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