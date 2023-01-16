Özyağcılar çifti neye uğradığını şaşırdı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu son olarak 'Balkan Ninnisi' dizisinde yer almıştı. 75 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Usta sanatçılar son olarak tatsız bir haberle gündem oldu. Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya 80 bin lira kaptırdı.