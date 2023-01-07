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Haberler Galeri Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:31

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Süreyya Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor. Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açmıştı. Süreyya Yalçın 38'inci yaş gününü Miami'deki evinde verdiği görkemli partiyle kutladı. Yalçın, parti için dansçılar, süsleme ve yemekler dahil toplam 55 bin dolar harcadı. İşte eskiden Pablo Escobar'ın sahip olduğu, şimdilerde sosyetenin gözde ismi Süreyya Yalçın'ın yaşadığı malikanedeki görkemli partiden kareler...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Dünyanın en zenginleri listesine giren işadamı Faruk Yalçın'ın kızı sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Amerika'da eşi Ozan Baran'la gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Pablo Escosar'ın Miami'deki evini satıp alıp oraya yerleşen, yaz aylarını ise Bodrum'daki evinde geçiren sosyetik güzel Yalçın, geçtiğimiz günlerde Miami'de 38'inci yaş gününü kutladı. Yalçın'ın herkesin merak ettiği ve dünya starlarına komşu olan Miami'deki evinde yapılan görkemli kutlamada sadece GÜNAYDIN vardı.

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Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Sosyetik güzelin doğum gününe İstanbul'dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 100'e yakın davetli katıldı. Eşi Ozan Baran'ın hazırladığı gecede misafirlere başta döner olmak üzere açık büfe özel lezzetler sunuldu.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Gece özel DJ performansları ve dansözlerin gösterileriyle şenlendi. Evin hemen girişindeki Süreyya isimli dev yazı herkesin ilgi odağı oldu. Hediye kabul edilmediği gecenin en dikkat çeken isimlerden biri de şu sıralar hayatı film olan işadamı Mario Tabraue'ydu. Tabraue, doğum gününe ailesi ile katıldı.

Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

KÖPEĞİNİN MAKETİ PASTASINI SÜSLEDİ
Gece için Ozan Baran, eşine çok özel bir pasta hazırlattı. Pastasında Yalçın'ın yanından hiç ayırmadığı köpeği Fluffy'nin kocaman bir maketi vardı. Bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Yalçın, mumları üfledikten sonra makete zarar vermeden pastanın beyaz kısmından bir parça kesti.

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