Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami’deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!

Gece özel DJ performansları ve dansözlerin gösterileriyle şenlendi. Evin hemen girişindeki Süreyya isimli dev yazı herkesin ilgi odağı oldu. Hediye kabul edilmediği gecenin en dikkat çeken isimlerden biri de şu sıralar hayatı film olan işadamı Mario Tabraue'ydu. Tabraue, doğum gününe ailesi ile katıldı.