Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
07:31
Pablo Escobar’ın malikanesini satın almıştı! Süreyya Yalçın Miami'deki evinde yeni yaşını görkemli bir parti ile kutladı! Harcadığı para dudak uçuklattı!
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Süreyya Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor. Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açmıştı. Süreyya Yalçın 38'inci yaş gününü Miami'deki evinde verdiği görkemli partiyle kutladı. Yalçın, parti için dansçılar, süsleme ve yemekler dahil toplam 55 bin dolar harcadı. İşte eskiden Pablo Escobar'ın sahip olduğu, şimdilerde sosyetenin gözde ismi Süreyya Yalçın'ın yaşadığı malikanedeki görkemli partiden kareler...