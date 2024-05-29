Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:52
Pala bıyıklarıyla Yeşilçam'a damgasını vurmuştu! Oğlu meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış...
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı Hayati Hamzaoğlu... Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak hafızalara kazınan Hayati Hamzaoğlu sayısız filmde rol almıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü ismin oğlu meğer atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış...