Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Günler sonra ilk kez evden çıktığını belirten Tanyeli, şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında. 10 gün sonra ilk defa bugün evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. İyiyim ama dışarı biraz kalabalık. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Aslında kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Geçenlerde grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim."