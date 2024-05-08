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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:38

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" dedi. İşte merak edilen son sağlık durumu...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli'ye son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü mora vermişti. Bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" dedi.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Günler sonra ilk kez evden çıktığını belirten Tanyeli, şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında. 10 gün sonra ilk defa bugün evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. İyiyim ama dışarı biraz kalabalık. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Aslında kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Geçenlerde grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!

Fenerbahçeli Tanyeli, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

Bugünün en güzel mutluluğu, motivasyonu oldu benim için. Çocukluğumdan aşkım canım Fenerbahçem... Koca yürekli takım formayı imzalayıp yollamışlar. Bugün bu büyük sürprize çok duygulandım. Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne, çok teşekkür ederim. An içinde ne ağrım kaldı ne sızım... Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız. Ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim.

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