Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:38
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 47 kiloya düştü! Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı!
Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" dedi. İşte merak edilen son sağlık durumu...