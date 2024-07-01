Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
10:46
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli: Dilenci değilim
Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir tedavi gören Tanyeli "Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık" dedi. İşte Tanyeli'nin yeni açıklamaları...