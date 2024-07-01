Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli: Dilenci değilim

"ELİMİ TUTUP ÇIKARDILAR"

Sibel Can'la karşılaşıp yazdığı sözlerle gündem olan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

11 yıldır Sidney'de yaşıyordum. Kayınvalidemin rahatsızlığı için geldim, dönecektim. Allah burada verdi hastalığı... Maddi olarak hazırlıksızdım. Asla dilenci değilim. Bana gönülden verildiği zaman şifa olur. 3 milyon TL'ye yakın tuttu hastane masraflarım. Ebru Gündeş, Hakan Altun, Yıldız Tilbe ve Sibel Can destek oldu. Cahide'de gece yapıldı herkes geldi. 10 yıldır burada yokum, elimi tutup çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kimseye telefon açıp, bir şey istemedim. Onlar bana vefasını gösterdi.