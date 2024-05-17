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Haberler Galeri Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”
Giriş Tarihi: 17.05.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 06:56

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçlarına veda eden Tanyeli'nin en büyük destekçisi ise eşi ve yakın dostları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti. Tanyeli'den son olarak bomba bir itiraf geldi. Tanyeli, neden hastalandığını açıkladı. İşte merak edilen son sağlık durumu...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kanserle mücadele eden Tanyeli: "Aman o üzülmesin, bu kırılmasın diye çabaladım ve hastalık sahibi oldum. Beni dertler ve keder hasta etti."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" demişti.

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

Günler sonra ilk kez evden çıktığını belirten Tanyeli, şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında. 10 gün sonra ilk defa bugün evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. İyiyim ama dışarı biraz kalabalık. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Aslında kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Geçenlerde grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim."

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

"BENİ HASTA EDENLER ŞİMDİ…"

Bir süredir dördüncü evre pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu. Tanyeli, "Aman o üzülmesin, aman bu kırılmasın diye çabaladım yıllarca, hastalık sahibi oldum. Beni dertleri ile hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar" diyerek sitemini dile getirdi. Dansları ile bir döneme damgasını vuran Tanyeli, "Bir daha doğsam oryantal olmak istemem. Dans etmek isterim ama oryantal dansı asla istemem ve genç kardeşlerime de tavsiye etmiyorum. Bu dansı merak etmesinler, dans etsinler ama oryantal değil" diye konuştu.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’den bomba itiraf! “Beni hasta edenler şimdi…”

TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma göndermişti.

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