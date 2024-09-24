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Haberler Galeri Paris'teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:26

Paris'teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

Güzel oyuncu Pınar Deniz işinde olduğu kadar aşkta da kazandı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Roma'da nikah masasına taşıyan çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz son olarak Paris'te yüzü olduğu markanın defilesinde nefes kesti. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, beyazlar içinde yürüdüğü defilenin gözdesi olmayı başardı. İşte adeta bir kuğu gibi zarif olan Pınar Deniz'in defile halleri...

Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

Bir kozmetik markasının güzellik elçisi olan Pınar Deniz, dün gerçekleşen Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüdü.. Dünyaca ünlü opera binası Place de l'Opéra'da yapılan defile ile kadınların güçlenmesine, öz değerlerini fark etmelerine dikkat çekildi.

Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

Güzel oyuncu son olarak takipçilerine Fransa'dan "Günaydın" demişti.

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Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, beyazlar içinde yürüdüğü defilenin gözdesi olmayı başardı.

Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

Çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz adeta nefes kesti.

Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

İşte adeta bir kuğu gibi zarif olan Pınar Deniz'in defile halleri...

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