Paris’teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!

Bir kozmetik markasının güzellik elçisi olan Pınar Deniz, dün gerçekleşen Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüdü.. Dünyaca ünlü opera binası Place de l'Opéra'da yapılan defile ile kadınların güçlenmesine, öz değerlerini fark etmelerine dikkat çekildi.