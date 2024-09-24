Giriş Tarihi: 24.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
13:26
Paris'teki defilenin yıldızı Pınar Deniz oldu! Taze gelin Pınar Deniz beyazlar içinde kuğu gibi süzüldü!
Güzel oyuncu Pınar Deniz işinde olduğu kadar aşkta da kazandı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Roma'da nikah masasına taşıyan çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz son olarak Paris'te yüzü olduğu markanın defilesinde nefes kesti. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, beyazlar içinde yürüdüğü defilenin gözdesi olmayı başardı. İşte adeta bir kuğu gibi zarif olan Pınar Deniz'in defile halleri...