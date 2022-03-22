Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

"OYUNCULUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Pınar Deniz, 'Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu daha zor?" sorusu üzerine ise "Yani şöyle; oyunculuk zor bir meslek. Dışarıdan kolay gibi görünüyor ama gerçekten tüm hayatını alan ve ben psikolojik olarak karakterin içinde hissetmeyi seven biri olduğum için çok zor meslek.