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Haberler Galeri Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı'nın Ceylin'i son noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:10

Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı'nın Ceylin'i son noktayı koydu!

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, hem sektörle, hem de özel hayatıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

'Yargı'da Avukat Ceylin Erguvan karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

"İNSANLAR YARGI'YI İZLİYOR, MUTLU OLUYORUM"

Deniz, avukatlık mesleğinin de oyunculuk kadar zor olduğunu söyleyerek, "Dizi güzel gidiyor, reytingler yüksek. Herkes severek izliyor, o yüzden çok mutluyum. Uzun süredir hiç televizyon izlemeyip bizim işi izliyor insanlar, mutlu oluyorum" dedi.

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Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

Güzel oyuncu, sözlerine; "Avukat rolünü özümsedim, yakında avukat olarak çıkabilirim gerçekten. Avukat arkadaşlarıma hep danışıyordum. Zor bir meslek" şeklinde devam etti.

Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

"OYUNCULUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Pınar Deniz, 'Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu daha zor?" sorusu üzerine ise "Yani şöyle; oyunculuk zor bir meslek. Dışarıdan kolay gibi görünüyor ama gerçekten tüm hayatını alan ve ben psikolojik olarak karakterin içinde hissetmeyi seven biri olduğum için çok zor meslek.

Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Yargı’nın Ceylin’i son noktayı koydu!

Oyunculuk öyle kolay bir iş değil, oyuncu olmak isteyenlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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