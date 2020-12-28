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Haberler Galeri Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! "Bu nasıl poz"

Partneri ’le anılan kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! "Bu nasıl "

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel oldu. Evliliğe karşı bakış açısının değişmediğini dile getiren 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, "İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman aynı bakıyordum" demişti. Hande Erçel, hayatıyla ilgili ise "Şu an iş yapıyorum bilemem, hayat ne getirir belli olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu. İkilinin pozları yine akıllara "Sevgililer mi" sorusunu getirdi. Erçel ve Bürsin'in fanları fotoğrafın altına yağdırdı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl " gibi yorumlar yazdı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:37
Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel oldu. Evliliğe karşı bakış açısının değişmediğini dile getiren 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, "İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman aynı bakıyordum" demişti. Hande Erçel, hayatıyla ilgili ise "Şu an iş yapıyorum bilemem, hayat ne getirir belli olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu. İkilinin pozları yine akıllara "Sevgililer mi" sorusunu getirdi. Erçel ve Bürsin'in fanları fotoğrafın altına yağdırdı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl " gibi yorumlar yazdı.

Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

ve verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu. İkilinin pozları yine akıllara "Sevgililer mi" sorusunu getirdi.

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Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor.

Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel yine gündemde...

Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

ve , Hello dergisi için verdi.

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