Partneri Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel kafaları karıştırdı! Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Bu nasıl poz

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel ilgi odağı oldu. Evliliğe karşı bakış açısının değişmediğini dile getiren 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, "İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman aynı bakıyordum" demişti. Hande Erçel, aşk hayatıyla ilgili ise "Şu an iş yapıyorum bilemem, hayat ne getirir belli olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu. İkilinin pozları yine akıllara "Sevgililer mi" sorusunu getirdi. Erçel ve Bürsin'in fanları fotoğrafın altına yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl poz" gibi yorumlar yazdı.