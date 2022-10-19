Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:56

Paylaşımı tüm estetiklerini ele verdi! Dekolteli pozların kadını şarkıcı Songül Karlı'nın estetiksiz haline yorum yağdı!

Dekolteli sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren 49 yaşındaki Songül Karlı son olarak minili balkon pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı tüm estetiklerini ele verdi. Songül Karlı yıllar önce çekilen klibinden görüntüleri paylaşınca estetik yorumları yağdı. İşte Songül Karlı'nın estetiksiz hali...