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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Giriş Tarihi: 29.07.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 10:57
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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

OLKAN ÖZYURT

Yıl 1917, yer Japon Denizi sınırındaki Rus şehri Vladivostok. 1. Dünya Savaşı sırasında bu kentteki esir kampında bulunan Tokatlı Hasan (İsmail Oğullarından Hasan Bin İshak), Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne ('nın eski ismi) bir mektup yazıyor ve memleketteki ailesinden haber almak istiyor.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Uzun zamandır zor koşullarda kampta tutulan askerlerden biri olmasına rağmen kendisini pek düşündüğü yok, savaşlarla yangın yerine dönen Anadolu'daki ailesinin akıbetini merak ediyor. Ne işi var Tokatlı Hasan'ın Vladivostok'ta derseniz, o Doğu Cephesi'nde 1916'da Ruslara esir düşen askerlerimizden biri.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Sibirya üzerinden çileli bir yolculukla Vladivostok'a gönderilmiş. 1920'de Japonların bu şehri işgal etmesiyle Hasan ve onun gibi bu kampta bulunan yaklaşık bin Türk asker için de vatana dönme umudu beliriyor.

Japonlarla Türkler arasında Ertuğrul Fırkateyni'nden dolayı bir dostluk var o yıllarda. Bu dostluk sayesinde esirler, 1921'de parası Osmanlı Devleti tarafından ödenen Heymeymoro (Parlak Barış) adlı gemiyle, 45 gün içinde vatan toprağına geri getirilmeleri için başlarında bir Japon komutanla yola çıkıyor.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Akdeniz'e kadar sorunsuz gelen Heymeymoro, Middilli açıklarına gelince Yunanlar tarafından ablukaya alınıyor... Gemi Pire Limanı'na çekiliyor. Yunanlar esirleri almak istiyor, Japon komutanın gözü kara, vermiyor. Günlerce bu limanda kalıyor gemi.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Görüşmeler çıkmaza girince gemi İtalya'nın Sardunya Adası'na yönlendiriliyor. Fakat adaya esir Türklerin çıkmasına izin verilmiyor. Askerler içme suyu bile bulunmayan, zehirli yılanlarla dolu Asinara Adası'na gönderiliyor. Günlerce bu adada kalıyorlar, kimi yaşamını yitiriyor bu adada.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

devreye giriyor, kiralanan Ümit Vapuru ile yaklaşık 1.5 yıl süren bir yolculuğun ardından sağ kalan esirler 25 Haziran 1922'de vatan toprağına getiriliyor. Tokatlı Hasan, bu yolculuk sonucu Türkiye'ye ulaştı mı bilinmiyor. Ama onunla aynı esaret hayatını yaşayan ve vatana dönebilen askerlerden biri olan, yedek subay Halil Ataman'ın anılarından bütün süreci öğrenebiliyoruz.

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Pazar SABAH ’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var
Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Heymeymoro yolcularının hikayesi 1. Dünya Savaşı sırasında esir alınan askerlerimizle ilgili kamuoyu tarafından pek bilinmese de ilgililerinin bildiği bir hikayedir. Bir de hiç bilmediklerimiz var. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı boyunca Genelkurmay'ın rakamlarına göre ağırlıklı asker olsa da sivillerin de içlerinde olduğu yaklaşık 300 bin Osmanlı esir düşmüştü.

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