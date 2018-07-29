Pazar SABAH Türk Kızılayı’nın arşivine girdi! Dedelerden torunlara mektup var

Sibirya üzerinden çileli bir yolculukla Vladivostok'a gönderilmiş. 1920'de Japonların bu şehri işgal etmesiyle Hasan ve onun gibi bu kampta bulunan yaklaşık bin Türk asker için de vatana dönme umudu beliriyor.

Japonlarla Türkler arasında Ertuğrul Fırkateyni'nden dolayı bir dostluk var o yıllarda. Bu dostluk sayesinde esirler, 1921'de parası Osmanlı Devleti tarafından ödenen Heymeymoro (Parlak Barış) adlı gemiyle, 45 gün içinde vatan toprağına geri getirilmeleri için başlarında bir Japon komutanla yola çıkıyor.