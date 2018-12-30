Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

Pazar SABAH olarak her bakımdan dolu dolu bir yılı ardımızda bırakıyoruz. 2018 yılı boyunca birbirinden iddialı söyleşilere de imza attık girilmeyen yerlerin kapısını da açtık. Yeri geldi Nemrut Dağı'nın zirvesinde Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayallerini gerçekleştirdik yeri geldi milli gururumuz ASELSAN'da bir gün geçirdik. Değişen mahallelerin de nabzını tuttuk, başarılı, mağdur, haksızlığa uğrayan kadınların ve gençlerin de yanında olduk...
Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:48