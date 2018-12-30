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’la dolu dolu bir yıl!

olarak her bakımdan dolu dolu bir yılı ardımızda bırakıyoruz. 2018 yılı boyunca birbirinden iddialı söyleşilere de imza attık girilmeyen yerlerin kapısını da açtık. Yeri geldi Nemrut Dağı'nın zirvesinde Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayallerini gerçekleştirdik yeri geldi milli gururumuz ASELSAN'da bir gün geçirdik. Değişen mahallelerin de nabzını tuttuk, başarılı, mağdur, haksızlığa uğrayan kadınların ve gençlerin de yanında olduk...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:48
Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

İşte yılın sonuna doğru geride bıraktığımız yılı hatırlama vakti...

Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

HAYATIN İÇİNDEN
- Çatışmaya sıfır kilometre hayatlar... Zeytindalı Harekatı'nın kilit şehri Hatay'daki sınır köylerine gittik ve halkın nabzını tuttuk. (4 Mart - Göksan Göktaş)
- Yazın ortasında farklı bir tatil alternatifi arayanlara ters köşe bir öneri 'tan geldi: Van'ın Mavi Bayraklı Göl Plajı... (22 Temmuz - Burcu Aldinç)
- Adıyaman'da bir grup öğretmenin kurduğu ve bölgede klasik müziğe bakışı değiştiren Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayalini gerçekleştirdik. Nemrut Dağı'nın tepesinde Pazar SABAH için konser verdiler. (25 Kasım - Olkan Özyurt)
- Dünya Mankenler Kraliçesi seçilen Pınar Tartan İstanbul'a geldi ve ayağını tozuyla bizimle bir söyleşi yaptı. (2 Aralık - İdil Demirel)

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Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

- İzmir Foça'daki Jandarma komando okulunu birincilikle bitiren Seher Çingöz'le eğitim aldığı okulda bir araya geldik. (22 Temmuz - Nebahat Koç)

Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

- Türkiye'nin üç farklı cerrahı ve ekibiyle saatler süren ameliyatlara girdik. (9 Eylül - Pınar Yıldız Yüksel)
- 15 yaşında çalmadık sahne bırakmayan piyanist Kaan Baysal ve harfleri öğrenmeden kod yazmaya başlayan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş göğsümüzü kabarttılar. Hikayelerini bize anlattılar. (23 Eylül - Mehmet Bediroğlu / Zeynep Acar)

Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

NERDE BÜYÜK PROJE ORADA PAZAR SABAH
- İstanbul Havalimanı'nı önce biz test ettik! (1 Nisan - Meltem Fıratlı / Sonat Bahar)
- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile kokpite girdik, 2018'in ilk üç ayında tarihinin en başarılı dönemini geçiren THY'nin serüvenini konuştuk. (15 Nisan - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)
- İstanbul Modern Beyoğlu'ndaki geçici binasına taşınırken taşınma sürecinin her anına tanıklık etti. (20 Mayıs - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)

Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

- Çamlıca Camii'ne herkesten önce girip her bir köşesine detaylıca inceleme şansını yakaladık. (25 Kasım - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)

Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

AÇILMAYAN KAPILARI AÇTIK
- Milli gururumuz ASELSAN'da bir gün geçirdik! (26 Ağustos - Sonat Bahar)

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