Pazar Sabah’la dolu dolu bir yıl!

HAYATIN İÇİNDEN

- Çatışmaya sıfır kilometre hayatlar... Zeytindalı Harekatı'nın kilit şehri Hatay'daki sınır köylerine gittik ve halkın nabzını tuttuk. (4 Mart - Göksan Göktaş)

- Yazın ortasında farklı bir tatil alternatifi arayanlara ters köşe bir öneri Pazar SABAH'tan geldi: Van'ın Mavi Bayraklı Göl Plajı... (22 Temmuz - Burcu Aldinç)

- Adıyaman'da bir grup öğretmenin kurduğu ve bölgede klasik müziğe bakışı değiştiren Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayalini gerçekleştirdik. Nemrut Dağı'nın tepesinde Pazar SABAH için konser verdiler. (25 Kasım - Olkan Özyurt)

- Dünya Mankenler Kraliçesi seçilen Pınar Tartan İstanbul'a geldi ve ayağını tozuyla bizimle bir söyleşi yaptı. (2 Aralık - İdil Demirel)