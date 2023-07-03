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Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:19

Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere

Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan 3. bölümüyle en çok izlenen yapım oldu.

Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere”

2.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Vermem Seni Ellere, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #ZelMeh etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere”

Dizinin bu haftaki bölümüne Resul Dindar'ın En Sonum şarkısı damga vururken, Zeliş ve Mehmet'in uyumu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere”

Vermem Seni Ellere 3. bölümü ile Tüm Kişiler'de %3,49 izlenme oranı ve %13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise %3,01 izlenme oranı ve %11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.

Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere”

3. Bölümde Neler Yaşandı?

Zeliş, Mehmet'i köy işlerinde çalıştırmaya devam ettirir. Ahıra geldiği bir an Uğur ve Kıvanç'ı görür. Şaşkınlıkla orada ne aradıklarını sorar. Uğur o an yakalanma korkusu ile yatırımcı olduklarını ve ellerindeki ürünleri alacaklarını yalanını söyler.

Pazar’ın galibi “Vermem Seni Ellere”

Hande ise hala Ordu'da Mehmet'i aramaya devam etmektedir. Nazlı'dan şüphelenerek iz sürmeye başlar. Taşkıran'da bir yandan da Peri'nin oğlu Mıstık'ın sünnet telaşı vardır.

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