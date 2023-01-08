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Haberler Galeri Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
Giriş Tarihi: 08.01.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 06:26

Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Ünlü manken Tülin Şahin'in başı kızının babası Pedro De Noronha ile yine dertte. Tülin Şahin, mahrem fotoğraflarını paylaştığını belirtip şikayetçi olduğu Pedro De Noronha'nın, bu kez de kızına gönderdiği mektupta kendisi için onur kırıcı sözler sarf ettiğini söyledi.

DİLEK YAMAN DEMİR
Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'nın babası Pedro De Noronha ile hukuk savaşı devam ediyor.

Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Şahin, Portekizli işadamının sosyal medyada mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

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Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

1 ay tedbir kararı aldıran manken, yeniden savcılığa başvurarak eski eşinin mahkeme kararını hiçe saydığını söyledi.

Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Savcılık, Noronha hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

Ardından Şahin, Noronha'nın kızına gönderdiği mektuplarda kendisi hakkında onur kırıcı sözler sarf ettiğini belirterek bir kez daha savcılığa başvurdu.

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