Giriş Tarihi: 08.01.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
06:26
Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Ünlü manken Tülin Şahin'in başı kızının babası Pedro De Noronha ile yine dertte. Tülin Şahin, mahrem fotoğraflarını paylaştığını belirtip şikayetçi olduğu Pedro De Noronha'nın, bu kez de kızına gönderdiği mektupta kendisi için onur kırıcı sözler sarf ettiğini söyledi.