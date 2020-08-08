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ile ’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti. haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 08.08.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 16:31
Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti. haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…

Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

HABER: DİLEK YAMAN

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti.

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Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına almıştı.

Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

Çiftin, resmi evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

BEBEĞİ GÖSTERMİYOR

Noronhna, iş için 'e gitti, kızları ise annesiyle birlikte kaldı. İddiaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti.

Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istese de aramalarına yanıt alamadı.

Pedro de Noronha ile Tülin Şahin’in evli olmadıkları ortaya çıktı! Gerçeği GÜNAYDIN ortaya çıkardı!

Aile Mahkemesi'ne başvuran Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti.

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