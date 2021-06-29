Pelin Akil ayna karşısında verdiği bikinili pozu ile olay oldu! "İkiz annesisin nasıl böyle karnın var?"

2016 yılında Anıl Altan'la hayatını birleştiren Pelin Akil, mutlu bir evlilik sürüyor. Pelin Akil, yaz dönemini eşi ve ikiz kızları ile birlikte tatil yaparak geçiriyor. Pelin Akil, tatillerinden güzel anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu Pelin Akil son olarak, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı. İkiz kızları olan Pelin Akil fit vücuduyla hayranlarından beğeni topladı. Pelin Akil'e "İkiz çocuklar dünyaya getirdin nasıl karnın böyle dümdüz ve çatlaksız" soruları gelince sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Pelin Akil büyük yüzdesini genetiğine borçlu olduğunu söyledi ve düzenli krem kullandığını ekledi. Şimdilerde diyet ile istediği vücuda kavuşan Pelin Akil sporla birlikte kas yapacağını söyledi. İşte Pelin Akil'in bikinili pozu...