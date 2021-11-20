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Haberler Galeri Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! "Kim der iki çocuk annesi..."
Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:31

Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! "Kim der iki çocuk annesi..."

"Kavak Yelleri" dizisi ile şöhreti yakalayan, şimdilerde "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son olarak spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Pelin Karahan'ı görenler, "Kim der iki çocuk annesi diye", "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! Kim der iki çocuk annesi...

Şimdilerde Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! Kim der iki çocuk annesi...

37 yaşındaki Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! Kim der iki çocuk annesi...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki erkek evlat dünyaya getiren oyuncu, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.

Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! Kim der iki çocuk annesi...

Pelin Karahan bu kez spor paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! Kim der iki çocuk annesi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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