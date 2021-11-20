Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:29Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:31
Pelin Karahan karın kaslarını sergiledi sosyal medyada şov yaptı! "Kim der iki çocuk annesi..."
"Kavak Yelleri" dizisi ile şöhreti yakalayan, şimdilerde "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son olarak spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Pelin Karahan'ı görenler, "Kim der iki çocuk annesi diye", "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.