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Haberler Galeri Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!

'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle 'u salladı!

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenmişti. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan kusursuz fiziği ile beğeni topluyor. Şu sıralar ailesi ile tatilde olan Pelin Karahan teknede verdiği paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Bir dönem hakkında yapılan "Kilolusun" yorumlarına yanıt olarak gösterilen bikinili pozlarına yenilerini ekleyen Pelin Karahan'a beğeni yağdı. İşte güzelliğiyle mest eden ...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:25
Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenmişti. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan kusursuz fiziği ile beğeni topluyor.

Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!

Şu sıralar ailesi ile tatilde olan teknede verdiği paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

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Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!

Bir dönem hakkında yapılan "Kilolusun" yorumlarına yanıt olarak gösterilen bikinili pozlarına yenilerini ekleyen 'a beğeni yağdı.

Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!

İşte güzelliğiyle mest eden 'ın bikinli pozu...

Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!
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Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!
Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!
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