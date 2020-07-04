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Pelin Karahan 'kilolusun' diyenlere kırmızı bikinisiyle yanıt verdi! Pelin Karahan güzelliğiyle Bodrum'u salladı!
Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenmişti. İki çocuk annesi olan Pelin Karahan kusursuz fiziği ile beğeni topluyor. Şu sıralar ailesi ile tatilde olan Pelin Karahan teknede verdiği kırmızı bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Bir dönem hakkında yapılan "Kilolusun" yorumlarına yanıt olarak gösterilen bikinili pozlarına yenilerini ekleyen Pelin Karahan'a beğeni yağdı. İşte güzelliğiyle mest eden Pelin Karahan'ın bikinli pozu...
Giriş Tarihi: 04.07.2020
15:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
16:25
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