Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 12:02

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Başkasına asla böyle yakışmazmış"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, verdiği kiloların ardından fit görüntüsüyle övgü topluyor. Güzel oyuncu son olarak eşi Bedri Güntay ile İtalya'ya gitti. Karahan yakın arkadaşları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun Verona'da gerçekleşen düğününe katıldı. 37 yaşındaki ünlü oyuncu kasığına kadar dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu. Karahan'ın düğün tarzına beğeni ve yorum yağdı.