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Haberler Galeri Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Başkasına asla böyle yakışmazmış"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 12:02

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! "Başkasına asla böyle yakışmazmış"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. 2014 yılında hayatını Bedri Güntay ile birleştiren ve bu mutlu evliliğinden iki de oğlu olan Pelin Karahan, verdiği kiloların ardından fit görüntüsüyle övgü topluyor. Güzel oyuncu son olarak eşi Bedri Güntay ile İtalya'ya gitti. Karahan yakın arkadaşları Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun Verona'da gerçekleşen düğününe katıldı. 37 yaşındaki ünlü oyuncu kasığına kadar dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu. Karahan'ın düğün tarzına beğeni ve yorum yağdı.

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! Başkasına asla böyle yakışmazmış

Pelin Karahan, bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Şimdilerde fit vücuduyla dikkat çeken Pelin Karahan'ın son haline övgüler yağıyor.

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! Başkasına asla böyle yakışmazmış

Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine girdi.

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Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! Başkasına asla böyle yakışmazmış

Çftin devam eden mutlu evliliklerinden ise Ali Demir ve Can Eyüp adını verdikleri iki oğlu var.

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! Başkasına asla böyle yakışmazmış

Şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini süren Pelin Karahan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

Pelin Karahan yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı! Başkasına asla böyle yakışmazmış

Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karahan pozları ile de gündem olmayı başarıyor.

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