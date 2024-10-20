Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
09:28
'Pembe Top' bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel'i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...
Anadolu Efes SK- Olympiacos karşılaşmasının meme kanserinde erken tanı farkındalığı için hava atışını 'Pembe Top' ile yapan Çağla Şıkel'e oğulları Kuzey ve Uzay da eşlik etti. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'in maskot ile yaptığı salsa şovu da büyük alkış aldı. İşte Çağla Şıkel'in beğeni yağan paylaşımları...