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Haberler Galeri 'Pembe Top' bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel'i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:28

'Pembe Top' bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel'i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...

Anadolu Efes SK- Olympiacos karşılaşmasının meme kanserinde erken tanı farkındalığı için hava atışını 'Pembe Top' ile yapan Çağla Şıkel'e oğulları Kuzey ve Uzay da eşlik etti. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'in maskot ile yaptığı salsa şovu da büyük alkış aldı. İşte Çağla Şıkel'in beğeni yağan paylaşımları...

’Pembe Top’ bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel’i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen 'Pembe Top', bu yılki gönüllü destekçisi Çağla Şıkel'le birlikte 11'inci kez sahaya indi.

’Pembe Top’ bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel’i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...

Anadolu Efes SK- Olympiacos karşılaşmasının hava atışını yapan manken, "Özellikle 40 yaşın üstünde yılda bir kez mamografi çektirmek erken tanı için çok önemli" çağrısında bulundu.

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’Pembe Top’ bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel’i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...

Çağla Şıkel'e oğulları Kuzey ve Uzay da eşlik etti.

’Pembe Top’ bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel’i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...
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’Pembe Top’ bu yıl Çağla Şıkel ile havalandı! Çağla Şıkel’i bu özel anlarda oğulları Kuzey ve Uzay yalnız bırakmadı...

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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