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Haberler Galeri Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:19

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Perihan Savaş'ın son paylaşımı magazin gündemine geldi. Perihan Savaş Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in doğum gününe özel duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Oğlunun daha önce paylaşılmamış bebeklik, çocukluk ve yetişkin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir not da ekledi. İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer için yaptığı o paylaşım!

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer için yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, oğlunun doğum gününe özel paylaşımıyla ilgi çekti.

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Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

DAHA ÖNCE HİÇ PAYLAŞILMAMIŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Perihan Savaş, oğlunun daha önce paylaşılmamış bebeklik, çocukluk ve yetişkin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir not da ekledi.

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

"BEN SENDEN HEP RAZI OLDUM"

Perihan Savaş, "Aslan parçam bugün doğdun, büyüdün meslek sahibi oldun doğum gününde evlendin. Ben senden hep razı oldum Allah da senden razı olsun seni çok seviyorum yanından iyi insanlar eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer için yaptığı o paylaşım!

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