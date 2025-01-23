Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:19
Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Perihan Savaş'ın son paylaşımı magazin gündemine geldi. Perihan Savaş Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in doğum gününe özel duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Oğlunun daha önce paylaşılmamış bebeklik, çocukluk ve yetişkin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir not da ekledi. İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer için yaptığı o paylaşım!