Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in doğum gününü kutladı: Ben senden hep razı oldum!

"BEN SENDEN HEP RAZI OLDUM"

Perihan Savaş, "Aslan parçam bugün doğdun, büyüdün meslek sahibi oldun doğum gününde evlendin. Ben senden hep razı oldum Allah da senden razı olsun seni çok seviyorum yanından iyi insanlar eksik olmasın" ifadelerini kullandı.