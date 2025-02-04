Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:06
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...
Ünlü çiftin kızı Zübeyde Melek Akkaş, ailesiyle birlikte çıktığı Phuket tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı, mutlu aile yaşantısıyla dikkat çekerken, paylaştığı tatil fotoğrafları takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Akkaş ailesinin çok konuşulan tatilinden en özel detaylar…