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Giriş Tarihi: 04.02.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:06

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

Ünlü çiftin kızı Zübeyde Melek Akkaş, ailesiyle birlikte çıktığı Phuket tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı! Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı, mutlu aile yaşantısıyla dikkat çekerken, paylaştığı tatil fotoğrafları takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Akkaş ailesinin çok konuşulan tatilinden en özel detaylar…

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş ve arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Akkaş, ailesiyle birlikte çıktığı Phuket tatilinden renkli kareler paylaştı. Üç çocuk annesi Akkaş'ın bu keyifli tatil anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN FIRTINALI AŞKI

Bir dönem Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Perihan Savaş ve müziğiyle milyonları etkileyen İbrahim Tatlıses, 1970'lerin sonlarına doğru fırtınalı bir ilişki yaşamıştı.

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Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

İkilinin ilişkisi magazin dünyasında sıkça konuşulmuş, aşkları tutkulu olduğu kadar çalkantılı geçmişti.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

Bu birliktelikten dünyaya gelen Zübeyde Melek, çiftin en büyük ortak değeri oldu. Ancak Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in ilişkisi uzun ömürlü olmadı ve ikili yollarını ayırdı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses’in biricik kızı! Gözlerden uzak yaşıyordu! Tatil pozlarıyla olay oldu: İşte o kareler...

Ayrılığın ardından Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızına olan sevgisi sıklıkla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, her fırsatta kızının eğitimine ve iyi bir birey olarak yetişmesine öncelik verdiğini dile getirmiştir.

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