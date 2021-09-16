Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş’ı birçok kişi tanımıyor... İşte gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde Akkaş!

Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın büyük gururu. Oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu. Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Perihan Savaş, bu gönderinin altına, 'Nihayet mezun olduk aslan parçam' mesajını düştü. Savaş Zafer ise ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, 'senin yüzünden bitirdim, bak sayende demiyorum' notu yazdı. İşte merak edenler için Melek Zübeyde Akkaş ve kardeşi Savaş Zafer…