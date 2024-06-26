Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş! Kutman soyadını ondan almış...

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan ve Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. 1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz? 1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu. Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı. Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır. Perran Kutman, 1973 ila 1978 yılları arasında Hüseyin Kutman ile evli kalmıştı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hüseyin Kutman 1988 senesinde 'Tek Başına Bir Kadın' filminin çekimlerinde kalp krizi sonucu hayata veda etmiştir. İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler... Şener Şen-İnci Şen Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu Ekrem Dümer- Yalçın Dümer Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil Jale Altuğ-Şevket Altuğ Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna Baba oğul Göksel Arsoy- Gökhan Arsoy Macit Flordun-Tardu Flordun Ali Şen-Şener Şen Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli KARDEŞLER