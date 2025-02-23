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Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:10

Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: "Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!"

A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize'de bu hafta şarkıcı Petek Dinçöz, 'En Güzel Parçam' adlı oyunuyla Zeynep Özyağcılar, Miss Turkey isimli oyunuyla Ece Özdikici ve şarkıcı Irmak Arıcı konuk oldu.

İLKER GEZİCİ
Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!

PETEK DİNÇÖZ
Bir süre ara verdim şimdi bir döndüm pir döndüm. Oğlum 9 yaşında artık. Anne olmak beni büyüttü.
Ekranları sahneyi çok özledim. Sahneye âşık bir kadınım. Eskiden 35 yaşına gelince bırakırım demiştim, zaman çok çabuk geçti. Hızlı ve sağlam bir dönüş yapmak gerekiyordu. Çok haksızlıklara uğradım, maalesef bu sektörde böyle şeyler çok oluyor. Beklemek ve haksızlığa uğramak içimde canavar yarattı. Bu canavarı öldürmedim, sadece terbiye ettim. O yüzden güzel ve kalıcı olmasını istediğim bir dönüş yapmak istedim. Bir yılda 10 şarkı yaptım
Ajda Pekkan idolüm. Sezen Aksu'dan çok şey öğrendim. Bana çok güzel dersler verdi. Büyüklerime hep saygılıyımdır, onların sözünü hep dinlerim.

Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!

Estetik şans işi. Şimdiki halimi daha çok beğeniyorum. 19 yaşındayken 30 yaşımdaymış gibi göstermem isteniyordu. Bir kilo makyaj, kabarık saçlar... Kimse beni bu saçla çıkaramazdı.
Assolist olarak sahneye çıktığımda, ya rezil olacaktım ya vezir olacaktım. Aynı kulvara çıktığım kıyaslandığım kişiler yıllarını vermiş bu işe. 10 sıfır geride başladım sektöre. Kendimi hep geliştirmeye çalışıyorum hâlâ. Bu sektörde kadın kadına destek değil aksine dayanışma olması sahip çıkması lazım. Hâlâ çok kıskanılıyorum. Assolist kategorisinde sahne alanlar bir elin parmağını geçmez. Fahrettin Aslan yaşasaydı da, anlatsaydı kimlerin beni kıskandığını önümü kesmeye çalıştığını. Sahne sektörü de aynı kişilerin etrafında dönüyor.
Polis olmayı çok istiyordum. Motosikletli polislere çok özeniyordum. Ama çocukken çok kiloluydum herkes benimle dalga geçiyordu. Spor çorapları bacaklarımın kalınlığından açılıyordu o derece kiloluydum. Hırs yaptım kiloları verdim, model oldum. O dönem Arzum Onan idolümdü. Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda bir girdim, bu kız yapamaz dediler. Yapamaz dedikleri her şeyi yapmaya çalıştım. Hayatım kendimi ispatlamakla geçti.

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Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR
YAPAY ZEKAYLA AŞK BAŞLADI
'En Güzel Parçam' isimli oyunumu yeniden sahnelemeye başladım. Bu kez her oyunda yeni bir yapay zeka sevgili ve yeni bir aşk diye bir formül geliştirdim. Her oyunda başka aktör seslendirecek, daha önce yapılmamış bir şey. Daha önce oyunu izlemiş olanlar da sevdiği aktörlerin sesini oyunda duyabilecekler. Sadi Celil Cengiz ile başlayıp İbrahim Kendirci, Salih Bademci gibi isimlerle devam edeceğim. Benim için de yeni bir keşif, farklı bir deneyim olacak. 24 Şubat'ta Akatlar'da oynayacağım.
Oyun 2042'de geçiyor. Yapay zekâ aşkıyla bir kadının kendini gerçekleştirme, kendi yeteneklerine hayatına sahip çıkma hikâyesini anlatıyorum. Yapay zekâyla aşk olacak zaten bundan kaçış yok. Arkadaşları gerçek değil diyor buna, kız da 'ama yaşadığım gerçek, değişimim gerçek. Atan kalp gerçek değil mi' diyor. Aşk gerçek mi illüzyon mu sorusunun cevabı da oyunun sonuna kalıyor. Gülerek başlıyoruz ama duygusal yoğunlukla bitiyor, ağlayanlar oluyor.

Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!

Ben bu yapay zekâ aşkları için 2042 demiştim ama çok ileri tahmin etmişim. Çünkü günümüzde böyle şeyler var. Yurtdışından bir arkadaşım 'e-husband yapay zekâ kocalar' diye bir şey attı bana. Ben 5 yıl önce yazdım ama o kadar hızlı gerçekleşti ki her şey. Yazdığım metni okuttuğum profesör ve fütürist arkadaşlarım bana 2042 çok uzak, daha yakın tarihe al demedi. Çok hızlı ilerliyor her şey.
Baba kız ilişkimiz mesleki boyuta da taşındı. Beraber proje tasarlarken, benim dramatik tarafıma çok güveniyor. Hem aşk hem iş var aramızda. Geçmişte soy ismim dolayısıyla ben de zorlandım. Anne babamın kimliğimi hiç saklamadım. Senin kimin kızı olduğunu bilmiyordum diyordu erkekler. Benim annem babam da sizinki gibi diyordum.

Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!

ECE ÖZDİKİCİ
Bir kadının birden çok hallerini anlatıyorum
'Miss Turkey' isimli oyunum var. Tek kişilik bir oyun ama bir kadın birden çok kadını anlatıyor. Bir aldatılma hikâyesi diye başlıyor ama hayatımızda her kadının yaşadığı anlardan parçalar taşıyor. Küçük görünen ama büyük etkileri olan olayları anlatan etkileyici bir oyun. Tiyatroda kalabalık olmayı ekiple oynamayı severdim ama bu açıdan zorlayıcı bir oyundu. Ama inanılmaz keyif aldım.
28 Şubat'ta Bursa'da 3 Mart'ta Beyoğlu'nda oynayacağım.
'Mor Ufuklar' filmimizle Barselona Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştım. Birbirinden farklı karakterleri oynamaya çok dikkat ettim. Her oyuncu bunu ister ama kısmet olmaz bana kısmet oldu. O zaman çok daha keyif alıyorum.

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