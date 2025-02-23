Ben bu yapay zekâ aşkları için 2042 demiştim ama çok ileri tahmin etmişim. Çünkü günümüzde böyle şeyler var. Yurtdışından bir arkadaşım 'e-husband yapay zekâ kocalar' diye bir şey attı bana. Ben 5 yıl önce yazdım ama o kadar hızlı gerçekleşti ki her şey. Yazdığım metni okuttuğum profesör ve fütürist arkadaşlarım bana 2042 çok uzak, daha yakın tarihe al demedi. Çok hızlı ilerliyor her şey.

Baba kız ilişkimiz mesleki boyuta da taşındı. Beraber proje tasarlarken, benim dramatik tarafıma çok güveniyor. Hem aşk hem iş var aramızda. Geçmişte soy ismim dolayısıyla ben de zorlandım. Anne babamın kimliğimi hiç saklamadım. Senin kimin kızı olduğunu bilmiyordum diyordu erkekler. Benim annem babam da sizinki gibi diyordum.