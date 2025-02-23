Petek Dinçöz sahneye çıktığı zamanlara yaşadıklarını anlattı: "Kıskanıldım, haksızlığa uğradım!"

PETEK DİNÇÖZ Estetik şans işi. Şimdiki halimi daha çok beğeniyorum. 19 yaşındayken 30 yaşımdaymış gibi göstermem isteniyordu. Bir kilo makyaj, kabarık saçlar... Kimse beni bu saçla çıkaramazdı. ZEYNEP ÖZYAĞCILAR Ben bu yapay zekâ aşkları için 2042 demiştim ama çok ileri tahmin etmişim. Çünkü günümüzde böyle şeyler var. Yurtdışından bir arkadaşım 'e-husband yapay zekâ kocalar' diye bir şey attı bana. Ben 5 yıl önce yazdım ama o kadar hızlı gerçekleşti ki her şey. Yazdığım metni okuttuğum profesör ve fütürist arkadaşlarım bana 2042 çok uzak, daha yakın tarihe al demedi. Çok hızlı ilerliyor her şey. ECE ÖZDİKİCİ İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncular için kurs açılmış. Abimi götüreceklerdi, o istemedi, ben gitmek istedim. Genelde üniversite öğrencileri vardı en küçük bendim. Okula devamlılık şartından dolayı oraya devam edemedim. O da benim içimde ukde kaldı, kafaya tutkulu bir şekilde taktım tiyatrocu olacağım diye. Eğitime devam edenlerin oyunlarını görünce çok üzülüyordum, onların oynadığı çocuk oyunlarını izleyince çok ağlıyordum. Şimdi düşünüyorum da o duygu beni bugünlere getirdi. Hevesimi alamadım. IRMAK ARICI Veteriner Hekimliği'ne girdim. Bu işi yapamayacağımı biliyordum ama bırakmadım. Babam da devam etmemi istedi zaten.