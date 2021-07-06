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Haberler Galeri Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 21:43

Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Sanat dünyasının tanınmış isimleri, tatil için farklı beldeleri tercih etti. Ünlüler, tatilde sosyal medya hesapları üzerinden koydukları fotoğraflarla adeta tüm dikkatleri üzerlerine topladı. İşte tatilde öne çıkan o isimler!

Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs yasaklarının kalkmasını fırsat bilen ünlüler, kendilerini tatil beldelerine attı. 58 yaşındaki Aydan Şener, fit vücuduyla sosyal medyada ilgi çeken ünlülerden oldu.

Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Tatilin tadını çıkaran ünlüler, sosyal medya üzerinden de paylaşımlarını sürdürüyor. Bunlar arasında son zamanlarda verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz Seki de var.

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Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

"MUTLULUK HERKESE BULAŞSIN"

Deniz Uğur, geçen ay evlendiği Erdinç Gülener ile birlikte havuz keyfi yaptı. Eşiyle verdiği pozu oyuncu, "Mutluluk herkese bulaşsın, şifa olsun" notuyla sosyal medyada yayınladı.

Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Tatilden bikinili fotoğraflarını da paylaşan Gökçe Bahadır, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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