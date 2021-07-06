Pınar Altuğ, Aydan Şener ve Sedef Avcı...Ünlüler tatile çıktı, fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs yasaklarının kalkmasını fırsat bilen ünlüler, kendilerini tatil beldelerine attı. 58 yaşındaki Aydan Şener, fit vücuduyla sosyal medyada ilgi çeken ünlülerden oldu. Tatilin tadını çıkaran ünlüler, sosyal medya üzerinden de paylaşımlarını sürdürüyor. Bunlar arasında son zamanlarda verdiği kilolarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz Seki de var. 'MUTLULUK HERKESE BULAŞSIN' Deniz Uğur, geçen ay evlendiği Erdinç Gülener ile birlikte havuz keyfi yaptı. Eşiyle verdiği pozu oyuncu, 'Mutluluk herkese bulaşsın, şifa olsun' notuyla sosyal medyada yayınladı. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Bodrum'da tatiline devam ediyor. Tatilden bikinili fotoğraflarını da paylaşan Gökçe Bahadır, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bodrum'da yaptığı tatilden fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, binlerce beğeni aldı. Güzide Duran da tatilde verdiği pozla adından söz ettirenlerden Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz haftalarda ayrılan Hadise, yaz pozlarıyla dikkat çekti. Güzel şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncu Hande Ataizi sevgilisi ve oğluyla tatile çıktı. İrem Derici arkadaşları ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatilde... Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı. 42 yaşındaki güzen oyuncu Mine Tugay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Müge Boz da eşi ve kızı ile tatilde... Ünlü çift, tatilde çekildiği fotoğrafla sosyal medyada beğeni kazandı. Tatile Marmaris-Selimiye'de devam eden Pınar Altuğ, teknede yoga yaparken çekilen bu fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Altına da şöyle yazdı: 'Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?' Ünlü oyuncu tekne tatiline yaz boyunca devam edecek. Ailesiyle birlikte Akyaka'da tatil yapan Sedef Avcı, oğlu Can'ın kendisini öperken verdiği pozu, 'Bol öpücüklü bir pazar' notuyla sosyal medyada paylaştı. Marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü The Bodrum Edition'ın plajında yorgunluk attı.