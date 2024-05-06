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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 06.05.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:02

Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp güzeller güzeli bir genç kız oldu. Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile pek çok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. Berna Karagözoğlu'nun son halini görenler çok şaşırdı. Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi inanılmaz. Berna Karagözoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programının yıldızı Berna Karagözoğlu büyüdü. Görenler artık fındık kurdu Berna'yı tanıyamıyor. Katıldığı yarışma programında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilinen ve ekran başındaki kişilerin de beğenisini kazanmayı başaran Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı şimdi 24 yaşında! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

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