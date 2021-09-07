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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü (Parasailing) yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...
Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 13:59

Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü (Parasailing) yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına basan Pınar Altuğ'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi ile gönüllere taht kuran Pınar Altuğ 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan da en az anne babası kadar ilgi görüyor. Kızları Su ile sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift örnek anne-baba olarak sosyal medyada da övgüleri topluyor. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile heyecan dolu bir paylaşımda bulundu. Eğlenmeyi seven anne-kız deniz paraşütü (Parasailing) yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Pınar Altuğ kızı ile heyecanın doruklarına çıktıkları anları "Bu kadar keyif alacağımızı hiç düşünmemiştim" notu ile yayınladı. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ile eğlenceli dakikaları...

Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü Parasailing yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına basan Pınar Altuğ'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ yaz tatiline verdiği iddialı pozlarla damga vurdu.

Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü Parasailing yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ. onu Instagram'dan takip eden 1.5 milyon takipçisine sık sık paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü Parasailing yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi ile gönüllere taht kuran Pınar Altuğ 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti.

Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü Parasailing yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan da en az anne babası kadar ilgi görüyor.

Pınar Altuğ ile kızı Su deniz paraşütü Parasailing yaptığı anları paylaştı! Anne - kız heyecanın doruklarında...

Kızları Su ile sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift örnek anne-baba olarak sosyal medyada da övgüleri topluyor.

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