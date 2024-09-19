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Haberler Galeri Pınar Altuğ Rize'de çay topladı, Artvin'de horon tepti! Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:32

Pınar Altuğ Rize'de çay topladı, Artvin'de horon tepti! Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

Geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ son olarak Karadeniz gezisinde ortaya çıktı. Yeşilin her tonunun yer aldığı muhteşem doğası ile hayran bırakan Karadeniz'in çaylıklarında, yaylalarında, şalelerinde paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ horon teptiği anlardaki performansı ile de takipçilerinden tam not aldı. İşte Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından renkli görüntüler...

Pınar Altuğ Rize’de çay topladı, Artvin’de horon tepti! Pınar Altuğ’un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

KARADENİZ GÜZELİ PINAR ALTUĞ!

Güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ arkadaş grubu ile gittiği Karadeniz gezisinden renkli kareleri hayranlarını beğenisine sundu.

Pınar Altuğ Rize’de çay topladı, Artvin’de horon tepti! Pınar Altuğ’un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

Rize'de çay topladı, Artvin'de horon tepti. Mençuna Şelalesi'nin buz gibi sularına giren Pınar Altuğ'a "Maşallah" yorumları yağdı.

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Pınar Altuğ Rize’de çay topladı, Artvin’de horon tepti! Pınar Altuğ’un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

İşte Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından muhteşem görüntüler...

Pınar Altuğ Rize’de çay topladı, Artvin’de horon tepti! Pınar Altuğ’un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

Geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ son olarak Karadeniz gezisinde ortaya çıktı.

Pınar Altuğ Rize'de çay topladı! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video

Pınar Altuğ Rize’de çay topladı, Artvin’de horon tepti! Pınar Altuğ’un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...

Yeşilin her tonunun yer aldığı muhteşem doğası ile hayran bırakan Karadeniz'in çaylıklarında, yaylalarında, şalelerinde paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ horon teptiği anlardaki performansı ile de takipçilerinden tam not aldı.

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