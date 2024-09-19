Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
11:32
Pınar Altuğ Rize'de çay topladı, Artvin'de horon tepti! Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından renkli anlar...
Geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ son olarak Karadeniz gezisinde ortaya çıktı. Yeşilin her tonunun yer aldığı muhteşem doğası ile hayran bırakan Karadeniz'in çaylıklarında, yaylalarında, şalelerinde paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ horon teptiği anlardaki performansı ile de takipçilerinden tam not aldı. İşte Pınar Altuğ'un Karadeniz çıkarmasından renkli görüntüler...