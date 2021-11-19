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Haberler Galeri Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47'lik Pınar Altuğ'un fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:53

Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47'lik Pınar Altuğ'un fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ düzgün fiziği ile sosyal medyayı adeta yaktı geçti. 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Pınar Altuğ'un streç tulumu ile yaptığı zor hareketlerle dolu videosu kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu. Fit hali ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte kilo verdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Altuğ'un streç tulumu ile yaptığı yoga egzersizleri...

Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ düzgün fiziği ile sosyal medyayı adeta yaktı geçti.

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Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde nostalji paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Altuğ, şimdilerde gençlik yıllarına geri dönmek için kolları sıvadı.

Pınar Altuğ streç tulumu ile spor yaptı sosyal medya yıkıldı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Hayatında sporun büyük bir yeri olduğunu her fırsatta söyleyen Pınar Altuğ son 1 yıldır yoga yaptığını da açıklamıştı.

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