Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:20

Pınar Altuğ yaptığı sporun meyvesini topluyor! 47'lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Son olarak Pınar Altuğ mini şortu ile sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ'a övgü dolu yorumlar yağdı. Spora büyük bir zamanını ayıran, güne sporsuz başlamayan Pınar Altuğ'un kaslı bacaklarına "Maşallah bacaklar sütun" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un yürek hoplatan minili pozu...