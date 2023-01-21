Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pınar Altuğ'un baba özlemi dinmiyor! "Sensiz 32 sene!" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları geldi!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:11

Pınar Altuğ'un baba özlemi dinmiyor! "Sensiz 32 sene!" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları geldi!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Pınar Altuğ babasının 32. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un babası ile çocukluk karesine beğeni yağarken Tamer Karadağlı ile benzerlikleri dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un babası ile duygusal paylaşımı...

Pınar Altuğ’un baba özlemi dinmiyor! Sensiz 32 sene! Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları geldi!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Pınar Altuğ’un baba özlemi dinmiyor! Sensiz 32 sene! Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları geldi!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pınar Altuğ’un baba özlemi dinmiyor! Sensiz 32 sene! Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları geldi!

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile bu defa hayranlarını hüzünlendirdi.

Pınar Altuğ’un baba özlemi dinmiyor! Sensiz 32 sene! Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları geldi!

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor.

Pınar Altuğ’un baba özlemi dinmiyor! Sensiz 32 sene! Pınar Altuğ ile babasının karesine Tıpkı Tamer Karadağlı yorumları geldi!

Pınar Altuğ babasının 32. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. İşte Pınar Altuğ'un babası ile duygusal paylaşımı...

SON DAKİKA