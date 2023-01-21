Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
09:11
Pınar Altuğ'un baba özlemi dinmiyor! "Sensiz 32 sene!" Pınar Altuğ ile babasının karesine "Tıpkı Tamer Karadağlı" yorumları geldi!
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Pınar Altuğ babasının 32. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un babası ile çocukluk karesine beğeni yağarken Tamer Karadağlı ile benzerlikleri dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un babası ile duygusal paylaşımı...