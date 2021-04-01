Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Oyuncu Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal paylaşımı...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Pırnar Altuğ'un babasını görenler Çocuklar Duymasın dizisinden partneri Tamer Karadağlı'ya benzetti. İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi...