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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 01:25

'un babasını görenler zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı. Pırnar Altuğ'un babasını görenler Çocuklar Duymasın dizisinden partneri 'ya benzetti. İşte ve kardeşi...

Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...

Güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden.

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Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...

Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini sosyal medya hesabından kutladı.

Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...

İşte 'un babası ve kardeşi...

Pırnar Altuğ'un babasını görenler dizisinden partneri 'ya benzetti.

Pınar Altuğ'un babasını görenler Tamer Karadağlı zannetti! Pınar Altuğ'dan babasının fotoğrafıyla duygusal doğum günü paylaşımı...
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